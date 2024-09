Serie A: un poker risolleva il Milan, la Juventus frena ancora

Sabato 14 settembre, sono andati in scena 3 anticipi validi per la quarta giornata di Serie A. Un sabato salutare per il Milan di Fonseca in crisi grazie al poker casalingo rifilato a un Venezia letteralmente impalpabile e di riflessione per la Juventus di Thiago Motta che non va oltre lo 0-0 a Empoli e anzi nel finale rischia anche la sconfitta con Gyasi che fallisce il colpo del ko. Rimonta Bologna a Como: dallo 0-2 al 2-2 finale.

Milan-Venezia 4-0. Tutto facile per il Diavolo a una settimana dal derby con l’Inter e a tre giorni dall’esordio nella Super Champions: martedi 17 settembre a San Siro arriva il Liverpool. Rimane qualche punto interrogativo solo in fase difensiva, anche se Maignan stavolta conserva la porta inviolata. Contro i lagunari: gol dell’ex ribelle Theo Hernandez su assist del gemello di rivolta Rafa Leao, raddoppio di Fofana, mentre Pulisic prima e Abraham poi, arrotondano il punteggio su calcio di rigore.

Tutto in 30 minuti. La riabilitazione di Theo e Leao, il primo sorriso in rossonero di Fofana e Abraham, quattro squilli e pratica archiviata in mezzora di gioco. Certo, la mediocrità del Venezia non consente di dire che il Milan è uscito dal tunnel; ma, almeno rispetto ai tormenti delle tre uscite precedenti, questa per la compagine meneghina è bella boccata d’ossigeno. Il tutto sotto gli occhi di patron Cardinale, tornato allo stadio per dare conforto e supporto al Diavolo. Il Venezia di Di Francesco, invece, conferma di essere tra le principali candidate alla retrocessione.

Empoli-Juventus 0-0. La Vecchia Signora in Toscana non brilla e sbatte su un super Vasquez: il portiere colombiano abbassa la saracinesca e blocca i bianconeri. Dopo quello con la Roma, secondo 0-0 di fila per la squadra di Thiago Motta. Prestazione di Vasquez a parte, la compagine di D’Aversa strappa il pareggio con una gara attenta e fisica. Nella Juve, da rivedere i tre neoacquisti al debutto da titolari: Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners. Unica nota positiva: dopo quattro turni, la Juventus rimane l’unica squadra a non aver subito reti. Stavolta con Perin al posto di Di Gregorio tra i pali. Buon avvio di campionato per l’Empoli con tre pari e una vittoria.

Como-Bologna 2-2. I padroni di casa scappano, ma gli ospiti reagiscono e si prendono un punto al 91esimo. Debutto con gran gol per l’ex juventino Iling. La squadra guidata da Fabregas si porta sul 2-0 grazie all’autogol di Casale e al sigillo di Cutrone che riscatta l’errore dal dischetto di Udine; nel finale, la rimonta degli emiliani. Castro suona la carica dei felsinei e accorcia le distanze al 76′, Iling pareggia nel recupero con un gran gol da fuori area. Mercoledi 18 settembre per il Bologna al Dall’Ara è in programma l’esordio in Champions League contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.