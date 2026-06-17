Duplice omicidio a Villa Pamphili, Kaufman va a processo

Charles Francis Kaufman torna nel carcere di Regina Coeli, a Roma, ed ora può ripartire il processo per cui è imputato: il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di appena un anno Andromeda, ritrovate entrambe senza vita nel parco di Villa Pamphili il 7 giugno 2025. Il ritorno in carcere, secondo i periti nominati dalla Corte d’Assise di Roma, è condizionato ad un adeguato monitoraggio clinico.

I medici che l’hanno esaminato scrivono nel rapporto: “Sin dall’inizio abbiamo espresso fortissime perplessità sulla genuinità di quel quadro psicopatologico, ritenendo che vi fossero elementi concreti per ipotizzare una rappresentazione strumentale, manipolativa e processualmente funzionale della sintomatologia. Qui non siamo davanti a una generica questione psichiatrica. Siamo davanti a un imputato accusato di un terribile duplice omicidio. E davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità”

La Corte ha disposto la revoca della sospensione del processo, il ripristino della custodia cautelare in carcere e la prosecuzione del dibattimento”.