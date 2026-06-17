Acqua, risorsa preziosa per tutti: “Non possiamo lavarcene le mani”

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“Se oggi te ne lavi le mani, domani non potrai lavarti più niente“. È questo il messaggio con cui Viacqua invita a riflettere sul valore dell’acqua e sull’importanza di adottare comportamenti più consapevoli nel suo utilizzo quotidiano. I cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più frequenti fenomeni come siccità ed eventi meteorologici estremi. In questo scenario l’acqua, che continua ad essere una risorsa essenziale per la vita delle persone, per l’economia e per il territorio, non può più essere considerata disponibile senza limiti.

“La tutela dell’acqua è una responsabilità condivisa – spiega il presidente di Viacqua, Federico Ginato -. Come gestore del servizio idrico investiamo costantemente per rendere le infrastrutture sempre più efficienti, ridurre le perdite e garantire la continuità dell’approvvigionamento anche nei momenti più critici. Ma la sostenibilità passa anche dai piccoli gesti quotidiani di ciascuno di noi. Utilizzare l’acqua in modo corretto significa contribuire concretamente alla tutela di una risorsa indispensabile per il nostro futuro”.

L’impegno di Viacqua si traduce in investimenti concreti sul territorio. Nel corso del 2025 sono stati investiti oltre 24 milioni di euro per il contenimento delle perdite idriche. Le attività di ricerca perdite hanno interessato 1952 chilometri di acquedotto, mentre la progressiva digitalizzazione delle reti e l’installazione di contatori intelligenti consentono oggi di individuare con maggiore rapidità eventuali dispersioni e anomalie, sia sulle infrastrutture pubbliche sia sugli impianti privati.

Tra le principali progettualità rivolte all’efficientamento delle infrastrutture idriche, è stato completato il progetto “Sustainable Water Management – Reti di distribuzione Ambito Bacchiglione“, finanziato attraverso il Pnrr, che ha permesso di ridurre significativamente le perdite idriche lungo l’acquedotto dell’Astico, grazie all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione delle reti. Accanto a questo, prosegue il progetto europeo “LIFE Svolta Blu” per promuovere una maggiore consapevolezza sull’impronta idrica di famiglie, imprese e organizzazioni, favorendo comportamenti virtuosi e una gestione più sostenibile dell’acqua. Anche tu puoi calcolare il tuo reale consumo d’acqua con le scelte di tutti i giorni andando alla seguente pagina web.

Nessun investimento può però essere davvero efficace senza la collaborazione dei cittadini. Ridurre gli sprechi è possibile attraverso semplici accorgimenti quotidiani: raccogliere l’acqua piovana per l’irrigazione del giardino, controllare periodicamente eventuali perdite domestiche, preferire una doccia veloce al bagno, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Piccoli gesti che, moltiplicati per migliaia di persone, possono generare un impatto significativo. Per aiutare cittadini e famiglie a utilizzare l’acqua in modo più responsabile, Viacqua ha raccolto una serie di suggerimenti pratici in un decalogo dedicato al risparmio idrico, disponibile al seguente link.

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