E’ di Saman Abbas il cadavere ritrovato a Novellara. Identificata da una anomalia dentaria

Saman Abbas era ancora minorenne quando rifiutò un matrimonio combinato dalla sua famiglia e si rivolse ad una struttura di accoglienza. Al compimento della maggiore età, però, era rientrata per un periodo dalla famiglia a Novellara, con l'idea di farsi consegnare dal padre i suoi documenti e vivere la propria vita con un fidanzato conosciuto in Italia. Ma la notte del 30 aprile, secondo l'accusa, i familiari avrebbero decretato la sua fine, assassinandola e poi sotterrando il suo corpo vicino ad un rudere a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Per il suo omicidio sono imputati lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (tutti e tre in carcere), il padre Shabbar Abbas (arrestato un mese fa in Pakistan, dove si è in attesa dell'udienza che decida sull'estradizione) e la madre Nazia Shaheen (ancora latitante in Patria). Devono tutti rispondere di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere. Danish Hasnain,Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq (tutti e tre in carcere),Shabbar Abbas (arrestato un mese fa in Pakistan, dove si è in attesa dell'udienza che decida sull'estradizione) e la. Devono tutti rispondere di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere.

che assiste l'associazione Penelope ed è parte civile nel processo che a febbraio inizierà a carico di cinque familiari della giovane pachistana, ha dichiarato:, grazie a foto e video.e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se pre o post mortem., come aveva detto anche il fratellino durante l'incidente probatorio”. Non sono però concluse le indagini sul cadavere: