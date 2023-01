Bollette gas, balzo del 23% a dicembre. Arera: “Nel 2022 spesa media di 1.866 euro”

Le buone notizie sul fronte prezzi e consumi sono bastate a frenare i rincari delle bollette per le famiglie italiane. A dicembre gli utenti che hanno ancora un contratto in regime di maggior tutela (circa il 33% del totale) vedranno in bolletta un aumento del 23% rispetto al mese di novembre. In base all’aggiornamento mensile annunciato il 3 gennaio dall’authority Arera, la famiglia tipo spenderà, nell’intero 2022, circa 1.866 euro, il 64,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

Una batosta anche superiore, attaccano i consumatori. Se si sommano i rincari del gas a quelli della luce, la “stangata complessiva è pari a 3.547 euro“, ha calcolato l’Unione nazionale consumatori. “Una Caporetto. Al rincaro di novembre del 13,7% si aggiunge ora quello di dicembre. Bollette da infarto, insostenibili per troppi italiani”, commenta Marco Vignola, responsabile del settore energia Unc.

Eppure una pesante recessione economica per il nostro Paese a causa della penuria di gas è stata con ogni probabilità evitata: a dirlo è un’analisi di Oxford Economics citata dal Sole24Ore, secondo cui gli stoccaggi del Paese saranno sufficienti ad evitare razionamenti. L’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente rivendica che il nuovo metodo di aggiornamento ex post introdotto a luglio, in base al quale la componente del prezzo del gas viene calcolata come media mensile delle quotazioni sul mercato all’ingrosso italiano, ha comportato risparmi. Ma resta comunque una stangata. Il presidente Besseghini parla di una “riduzione stabile nel secondo trimestre dell’anno”.