E’ morto il Papa Emerito Benedetto XVI. Il 5 gennaio i funerali

. Le condizioni di salute del Papa Emerito si erano aggravate pochi giorni prima di Natale. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha dato il triste annuncio con queste parole: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. I funerali di Joseph Ratzinger saranno celebrati il 5 gennaio 2023. La Santa Sede fa sapere che saranno “nel segno della semplicità”. Mentre dalla mattina di lunedì 2 gennaio, il corpo di Benedetto XVI verrà esposto nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli.

Il testamento del Papa Emerito. In uno dei lasciti spirituali che Benedetto XVI ha affidato ai fedeli nel suo testamento si legge: “Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!.. Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo” . Testamento pubblicato nel libro “Nient'altro che la verità” scritto dall'Arcivescovo Georg Gänswein, segretario particolare di Ratzinger, con Saverio Gaeta. Libro in uscita a inizio gennaio.

Numerosi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo. “La morte di Papa Ratzinger mi rattrista. La mia solidarietà va a tutti i cattolici”, questo quanto ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che poi ha aggiunto: “Con le sue dimissioni Benedetto XVI aveva dato un segnale forte. Si è visto prima come un servitore di Dio e della sua Chiesa. Una volta che la sua forza fisica è diminuita, ha continuato a servire attraverso il potere delle sue preghiere”.

Il messaggio di Putin e del Patriarca della Chiesa ortodossa. Per la morte di Benedetto XVI, il presidente russo Vladimir Putin, ha espresso le condoglianze a Papa Francesco. Nel suo messaggio, il leader russo scrive: “Nel corso del pontificato di Benedetto XVI, si sono sviluppate le relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica romana”. Cordoglio è stato espresso anche dal Patriarca della Chiesa ortodossa russa, Kirill, il quale ha parlato di Ratzinger come di un “eminente teologo e difensore dei valori tradizionali”.

