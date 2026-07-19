Eboli, trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo: la vittima sarebbe il giornalista Luca Esposito

Macabra scoperta la scorsa notte a Eboli, in provincia di Salerno, dove un corpo completamente carbonizzato è stato rinvenuto durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato in un terreno agricolo di Contrada Cioffi. L’allarme era stato lanciato intorno alle tre del mattino da un passante che aveva notato le fiamme tra la vegetazione. Una volta domato il rogo, i soccorritori hanno trovato il cadavere, devastato dalle fiamme e inizialmente irriconoscibile. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire i rilievi della Scientifica e del medico legale.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno guidata da Raffaele Cantone hanno rapidamente indirizzato gli investigatori verso l’ipotesi di un omicidio. Nelle vicinanze del luogo del ritrovamento è stata infatti rinvenuta un’auto intestata a Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto da tutti come Luca. Gli accertamenti hanno evidenziato che dell’uomo si erano perse le tracce nelle ore precedenti, elemento che ha portato gli inquirenti a ritenere che possa essere lui la vittima anche se l’identificazione ufficiale sarà possibile soltanto dopo gli esami autoptici e gli accertamenti medico-legali. Secondo i primi rilievi, il cinquantatreenne potrebbe essere stato ucciso con colpi d’arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme. Sul posto sarebbero stati recuperati alcuni bossoli mentre l’autopsia dovrà chiarire con precisione le cause della morte e verificare la presenza di eventuali ferite compatibili con un’arma da fuoco.

Luca Esposito era una figura molto conosciuta nel panorama giornalistico campano. Dipendente dell’Arpac di Avellino, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, era opinionista dell’emittente televisiva Ottochannel e dirigeva il portale di informazione sportiva Tuttosalernitana.com. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, individuare il movente e risalire ai responsabili del delitto. Nelle prossime ore saranno fondamentali gli esiti dell’autopsia, delle analisi scientifiche e delle testimonianze raccolte dagli inquirenti per fare piena luce su un omicidio che ha profondamente colpito il mondo dell’informazione campana.

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