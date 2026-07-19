Passaggio di testimone al Lions Club Thiene Host, Gianfranco Di Fini è il nuovo presidente

Gianfranco Di Fini è il nuovo presidente del Lions Club Thiene Host, subentrato allo scadere del mandato di Nazareno Leonardi, che con il tradizionale “Rito della campana” ha passato il testimone alla guida del club da sempre al servizio della comunità.

Gianfranco Di Fini è chiamato a raccogliere una ricca eredità, forte di quarant’anni di ininterrotta storia sul territorio. L’anno sociale appena concluso sotto la guida di Leonardi si è distinto in particolare per il forte impulso dato alla cultura del territorio, declinata attraverso numerosi incontri aperti alla cittadinanza che hanno spaziato dalla storia alla letteratura, fino alla valorizzazione della cultura enogastronomica e del patrimonio manifatturiero e industriale locale.

Tra i fiori all’occhiello dell’ultimo mandato spicca senza dubbio la creazione della rassegna letteraria “Thiene-Scritti d’autore”, realizzata in stretta collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune, che ha registrato quattro serate da sold out a teatro ospitando i vincitori dei più prestigiosi premi letterari italiani, dal Campiello allo Strega fino al Bancarella. A questo si sono affiancati convegni sulla Pedemontana Veneta, la pubblicazione della ricerca su un diario inedito della Prima Guerra Mondiale, le celebrazioni per il centenario della morte di san Francesco e le serate enogastronomiche a tema caseario per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile, coordinate con gli altri club della zona. Un attivismo che non ha comunque trascurato i tradizionali “service” del club, come “Giovani a Teatro”, il progetto “Kairos” per l’inclusività, l’iniziativa di educazione alimentare “Mangia Sano” per le scuole medie, lo screening oculistico prescolare “Sight for kids”, il sostegno alle cooperative sociali e l’emozionante “Fly Therapy”, che ha permesso a decine di persone con disabilità di provare l’esperienza del volo.

Il neo-presidente Gianfranco Di Fini, nel manifestare gratitudine al suo predecessore, al direttivo e a tutti i soci per l’impegno profuso con silenziosa e costante generosità, ha sottolineato l’onore e la grande responsabilità di guidare un club che rappresenta un solido punto di riferimento per la comunità, annunciando che i prossimi mesi vedranno il sodalizio ancora al lavoro per rispondere ai bisogni del territorio in stretta sinergia con le istituzioni locali. Si apre così un nuovo anno sociale nel segno della continuità e dell’entusiasmo, fedele allo spirito di servizio globale che contraddistingue l’universo Lions in tutto il mondo.

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