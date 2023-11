Giornata vittime della strada. Mattarella: “sicurezza sia impegno di tutti”

“Le vittime della strada sono una inaccettabile perdita che unisce nel dolore famiglie, società civile e istituzioni. La sicurezza stradale – sottolinea – è una priorità: rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è un compito complesso e irrinunciabile che richiede l'impegno di tutti gli attori coinvolti, autorità pubbliche, costruttori, cittadini. La drammatica emergenza dettata dall'elevato numero delle vittime della strada, che ogni giorno continua a registrarsi, non può tradursi in un atteggiamento di rassegnazione”.

Nel nostro Paese e in tutto il mondo i numeri degli incidenti stradali e dei morti continuano a rimanere alti e allarmanti. Secondo i dati forniti dall'Asaps, si contano un milione e 300mila morti per incidenti stradali ogni anno nel mondo, prevalentemente in Africa, Cina e Sud America. Ma anche 21mila nell'Unione Europea e oltre tremila in Italia. Dall'inizio del 2023 al 12 novembre gli Osservatori hanno registrato il decesso, nell'immediatezza del fatto, di 379 pedoni, 175 ciclisti, 48 bambini. Dall'1 gennaio al 31 ottobre sono state 1.133 le vittime di incidenti nei soli fine settimana e 72 gli episodi di pirateria mortale aggiornati fino al 30 settembre.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Stradale in occasione della Giornata delle vittime della strada, in 1.323 posti di controllo, sono state identificate 44.771 persone e controllati 24.350 veicoli. Tra il 6 ottobre – 5 novembre, sono risultati positivi all'alcol il 6% dei controllati, il 14,7% agli stupefacenti. In calo gli incidenti. Tra gennaio e settembre 2023 sono stati 52.433 (52.465 nel 2022). Diminuiscono anche i morti, -9,5% e i feriti, -2,5%.Molti gli incidenti causa di morte tra i 15-29enni.