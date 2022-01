Giorno della Memoria, Mattarella: “Combattere ogni germe di razzismo”. Il Berlaymont illuminato per la prima volta

La commemorazione in Europa: per la prima volta quest'anno la Commissione Europea ha deciso di illuminare il suo quartier generale, l'edificio Berlaymont, con la scritta #WeRemember, aderendo a una campagna globale co-organizzata dal World Jewish Congress e dall'Unesco in memoria delle vittime della Shoah. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: “Un modo per ricordare i milioni di donne, uomini e bambini ebrei, nonché tutte le altre vittime uccise dal regime nazista. L'Olocausto è stato un disastro europeo. L'antisemitismo ha portato a questo disastro. L'antisemitismo disumanizza il popolo ebraico. Nella Germania nazista, questa disumanizzazione ha aperto le porte alla Shoah. Non dobbiamo mai dimenticare“.

, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, hanno depostoAd accogliere le autorità c'era il presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello,Italianedi Roma Riccardo Di Segni.