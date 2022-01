Subisce un controllo nella sua attività, commerciante si scaglia contro gli agenti

L’episodio è avvenuto alle 11 di ieri, mercoledì 26 gennaio, quando il titolare di un locale a seguito di una normale ispezione sanitaria ha perso la testa e ha inveito contro gli agenti che hanno dovuto ricorrere all’intervento di altri colleghi per placare le ire dell’uomo. L’attività, gestita da V.L. e operante nel settore alimentare, si trova nel comune di Grumolo delle Abbadesse.

Il controllo effettuato dai militari del Nucleo Antisosfisticazioni e sanità di Padova si è trasformato da subito in un complesso intervento, trovando l’opposizione del titolare che ha mostrato un comportamento di resistenza nei confronti di un agente dei carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo intervenuto a sostegno dei Nas. Nella concitazione sono volate offese pesanti e ripetute che hanno indotto i militari a deferire in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale il commerciante che risiede in provincia.

Durante l’ispezione del nucleo sanitario sono state rilevate delle irregolarità in merito alla conduzione dell’attività commerciale e tenuto conto dell’atteggiamento particolarmente violento del titolare, sono state ritirate, in via cautelativa, armi e munizioni regolarmente detenuti dall’uomo. Sono state informate le autorità giudiziarie che valuteranno il caso, la misura è stata adottata dai Nas di Padova congiuntamente ai carabinieri di Torri di Quartesolo. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.