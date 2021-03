Inail: l’infortunio sul lavoro anche per gli infermieri no vax che si contagiano

Non è però scontato il risarcimento dal datore di lavoro: il dipendente potrebbe infatti non avere il diritto di chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro nel caso in cui abbia rifiutato il vaccino e si sia contagiato. “Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro – chiarisce infatti il documento -, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio”.

In merito ai comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, secondo la giurisprudenza, anche se ovviamente la violazione di norme anti-infortunistiche da parte del lavoratore va considerata un comportamento illecito, l’illiceità del comportamento non preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell’infortunio come evento indennizzabile, in quanto la colpa dell’assicurato costituisce una delle possibili componenti causali del verificarsi dell’evento.