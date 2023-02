L’ultimo addio a Maurizio Costanzo, in migliaia ai funerali

Il carro funebre con il feretro di Maurizio Costanzo giunto a Piazza del Popolo è stato accolto da tantissime persone con lunghi applausi e da grida “bravo”, “grazie”.

Sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo arrivati per rendergli l’ultimo saluto: Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Valerio Scanu, Massimo Lopez a Tullio Solenghi, Pio e Amedeo, Aurelio De Laurentits, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Luciana Littizzetto, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Stefano Coletta, Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli e Carlo Conti, solo per citarne alcuni e ovviamente la moglie Maria De Filippi, accompagnata per mano dal figlio Gabriele. Con lei in auto c’era Raffaella Mennoia, autrice di ‘Uomini e Donne’ e pochi minuti dopo è stata la volta di Pier Silvio Berlusconi.