Funerali di Papa Francesco, a Roma sabato leader da tutto il mondo per l’ultimo saluto al Pontefice

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Lo fa sapere l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto a Roma dal ministro Piantedosi, ha stimato che per i funerali sono attese nella Capitale oltre 200mila persone e almeno un centinaio di delegazioni straniere. Il Consiglio dei ministri, intanto, ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte del Pontefice.

Le esequie saranno presiedute dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Romano Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione.

Tantissimi i leader mondiali che hanno annunciato la loro presenza alle esequie: il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato – dall’Isola della Riunione, dove si trova – che parteciperà ai funerali di Papa Francesco. “Saremo presenti, come è giusto che sia”, ha dichiarato il capo dello Stato durante una conferenza stampa.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà ai funerali, secondo una fonte della presidenza di Kiev all’agenzia di stampa Afp.

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, parteciperà insieme alla moglie Janja: lo ha riferito il Palacio do Planalto, sede del Presidenza della Repubblica. Secondo quanto comunicato dalla Segreteria per le comunicazioni sociali (Secom) della Presidenza, il viaggio non ha ancora una data confermata, in base al protocollo del Vaticano.

Ieri in serata il presidente degli Usa Donald Trump sul suo social Truth: “Io e Melania andremo al funerale di papa Francesco a Roma”.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo europeo, parteciperà alle esequie.

Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di partecipare, secondo quanto detto dal portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass. Non è ancora stato deciso chi rappresenterà la Russia ai funerali, ha aggiunto Peskov.

Anche il premier britannico Keir Starmer sarà a Roma per partecipare al funerale, ha annunciato il suo portavoce.

I monarchi spagnoli Felipe VI e Letizia assisteranno ai funerali di Papa Francesco, guidando la delegazione spagnola a Roma, secondo quanto ha confermato la Casa del Re. Felipe VI e Letizia, con la regina emerita Sofia, hanno firmato oggi il libro di condoglianze presso la Nunziatura del Vaticano a Madrid.

Il principe William parteciperà a nome di re Carlo III. Lo ha annunciato Kensington Palace. L’erede al trono rappresenterà il sovrano in questo impegno istituzionale di grande importanza nel quale non è prevista la partecipazione della moglie Kate. La scelta del principe di Galles come rappresentante della monarchia ai solenni funerali di un pontefice segue la recente tradizione del Regno Unito: in occasione di quelli di Giovanni Paolo II, l’8 aprile del 2005, era andato il futuro re Carlo allora erede al trono. Fra l’altro il sovrano e la regina Camilla erano stati due settimane fa in Italia.

La Cina esprime “il suo cordoglio” per la morte del Pontefice, riferisce il ministero degli Esteri. “Negli ultimi anni, la Cina e il Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e hanno condotto scambi amichevoli”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, in quello che è il primo commento ufficiale di Pechino sulla scomparsa di Papa Bergoglio.