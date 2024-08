Meteo: tregua da afa e alte temperature

Stando al bollettino del ministero della SaluteDopo aver mantenuto il paese sotto la morsa del caldo l'anticiclone, localmente anche forti,, soprattutto,In un paio di giorni in gran parte d’Italia è previsto un calo termico di 6-10 gradi. Il ritorno del caldo è previsto per mercoledì 21 agosto.

Dei 27 capoluoghi monitorati dal ministero, oggi sono solo quattro le città in massima allerta per ondate di calore. Si tratta di Bari, Brescia, Campobasso e Palermo. Nessun bollino arancione, mentre Ancona, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, e Verona sono contrassegnate dall'allerta di livello 1, e cioè gialla. In verde, quindi, Cagliari, Civitavecchia, Genova e Viterbo.



Domani il crollo delle temperature vero e proprio, con una sola città da bollino rosso: si tratta di Bari, unica contrassegnata da massima allerta. Pioggia di bollini verdi – tra cui Roma – mentre in giallo resteranno solo Brescia, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Pescara e Reggio Calabria.