Occupato abusivamente persino l’ex tribunale: tre denunciati dalla polizia

Verso le ore 19.30 di ieri, 16 agosto, le “volanti” della Questura sono intervenute a Vicenza, in Contrà Santa Corona, presso l’ex Tribunale, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di alcune persone che si erano introdotti all’interno dell’immobile, scavalcando la recinzione.

Dopo una attenta perlustrazione, gli agenti all’interno hanno in effetti individuato tre persone nascoste nell’oscurità, in mezzo a bivacchi, coperte e vestiti accatastati, evidente traccia di un accampamento di fortuna. I tre (un uomo di origine indiana, uno di origine guineana ed una donna di origine serba) sono stati accompagnati in Questura e denunciati all’autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici.

Uno dei due uomini è stato anche denunciato per la violazione del Foglio di Via dal Comune di Vicenza e l’altro per il possesso di un bancomat di cui era stato denunciato il furto alcuni giorni fa a Montecchio Maggiore. All’interno della struttura veniva inoltre recuperata una bicicletta rubata, restituita al legittimo proprietario.