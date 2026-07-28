Milano, incendio in piattaforma ecologica. Bruciano rifiuti

Poco prima delle 5Il rogo sta bruciando i rifiuti all'interno dello spazio gestito da A2A e la loro combustione ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza ed è testimoniata da diversi video pubblicati sui social. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con cinque mezzi nel tentativo di domare le fiamme. L'impianto in cui si è sviluppato il rogo è ampio circa 25mila metri quadrati. All’interno sono presenti diversi pallet di rifiuti pressati.

Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Le sue condizioni non destano particolari. L’operaio, stando a quanto trapelato, ha allertato il 112 e ha provato a spegnere il rogo con un estintore. Sul posto, inoltre, è rimasta un’ambulanza del 118, pronta a intervenire in caso di necessità.

Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di uscire e a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.

Accertamenti sono in corso per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche i tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia per prelevare e analizzare i campioni d'aria e rilevare le sostanze rilasciate dall'incendio. Nelle prossime ore saranno posizionati i campionatori.