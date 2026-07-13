Fiamme di notte nell’azienda del sindaco di Malo: non escluso un atto doloso

Capannone inagibile, e la maggior parte delle apparecchiature che vi erano contenute andate distrutte. È questo il bilancio dell’incendio che, nella notte tra il 12 e il 13 luglio, ha devastato l’azienda del primo cittadino di Malo, Moreno Marsetti, in via Europa a Isola Vicentina.

Sei gli automezzi dei vigili del fuoco del Comando Di Vicenza, con il supporto delle squadre dei distaccamenti di Schio e Thiene, che, dalle ore 00:30, sono intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare l’area, lavorando fino alla mattinata. Nel corso della notte hanno operato complessivamente 25 vigili del fuoco, coordinati dal funzionario di guardia. L’intervento ha consentito di circoscrivere l’incendio, evitandone la propagazione alle attività vicine. Sul luogo sono sopraggiunti anche i carabinieri, i sanitari del Suem, gli agenti della polizia locale e i tecnici dell’Arpav, questi ultimi attivatisi per il necessario monitoraggio in ragione della nube di fumo generata dal rogo.

Saranno ora le indagini condotte sull’area, nel frattempo sottoposta a sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a fare piena luce sulle cause dell’incendio. Dalle primi ricostruzioni fornite dai tecnici dei vigili del fuoco, sarebbe stato rinvenuto un presunto innesco: quanto basta per alimentare il sospetto di un atto doloso.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.