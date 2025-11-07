Milano, 12enne travolto da un furgone: è grave. In serata, investito un altro bambino

Una serata drammatica quella di oggi nel capoluogo lombardo: due bambini sono stati investiti da veicoli in due distinti episodi, suscitando forti interrogativi sulla sicurezza stradale e la vigilanza nei confronti dei più giovani. Verso le 17:30, in via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino della periferia sud di Milano, un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un furgone mentre attraversava la strada. All’arrivo dei soccorsi il minore era incosciente. È stato trasportato in codice rosso con elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato per i traumi gravi.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale di Milano, il ragazzino avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali, sbucando all’improvviso, e il conducente del furgone – un giovane di 21 anni – non è riuscito a frenare in tempo. Il conducente, fortunatamente, è risultato negativo ai test per alcol e droga. Le condizioni del 12enne sono descritte come gravissime: la famiglia è arrivata sul luogo poco dopo. Le indagini proseguono per accertare con esattezza la dinamica e le responsabilità.

Nelle stesse ore, sempre a Milano, un secondo episodio ha visto coinvolto un bambino di circa 9 anni, investito in piazza Durante all’angolo con via Costa. L’urto è avvenuto a un incrocio con semaforo, che il piccolo stava attraversando assieme a un amico di famiglia. A differenza da quanto appurato in un primo momento, il conducente si è fermato dopo l’urto per accertarsi con l’adulto delle condizioni del piccolo. Rassicurato, si è poi allontanato. Il bambino è stato portato in ospedale in codice giallo e ha confermato il fatto che l’automobilista si è fermato per sincerarsi delle sue condizioni.