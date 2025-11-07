Europa League: la Roma espugna Glasgow, il Bologna stecca col Brann. Conference: la Viola perde ancora

Tra Europa League e Conference League, nel quarto turno vince solo la Roma. I giallorossi in maglia orange come l’Olanda, espugnano l’Ibrox Stadium battendo 2-o il Rangers Glasgow. Il Bologna, invece, non va oltre lo 0-0 al Dall’Ara contro i modesti norvegesi del Brann. In Conference League prosegue l’incubo per la Fiorentina sconfitta 2-1 dal Mainz in terra tedesca. In Europa League i capitolini dopo due cadute interne di fila risalgono la classifica passando dal 23esimo al 18esimo posto con 6 punti; felsinei a quota 5 e in 24esima posizione, l’ultima utile per accedere ai play-off per gli ottavi di finale. In Conference, la Viola ferma a 6 punti è ottava.

Rangers Glasgow-Roma 0-2. Alla banda del Gasp basta il primo tempo per ipotecare i tre punti. Senza Dybala, Bailey e Ferguson è Soulé a sbloccare il match al 13′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: per l’argentino facile appoggio in rete da due passi. Pellegrini chiude il conto al 36′ con un destro chirurgico rasoterra che s’infila all’angolino. Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire, la Roma va un po’ in sofferenza ma regge. Difficile il prossimo impegno: il 27 novembre all’Olimpico saranno di scena i danesi del Midtjylland che a sorpresa sono al comando della classifica di Europa League con 12 punti. Unica squadra ancora a punteggio pieno.

Bologna-Brann 0-0. Dopo la vittoria in casa della Steaua Bucarest, i rossoblu steccano tra le mura amiche. Alla squadra di Vincenzo Italiano non basta il bel gioco e il ritmo alto di gara. E poi pesa tanto l’espulsione di Lykogiannis al 23′. Alla luce della modestia dei norvegesi, stesso copione nel secondo tempo con il Bologna che domina nonostante l’inferiorità numerica. Il muro difensivo del Brann resiste soprattutto grazie alle parate di un super Dyngeland. Tra tre settimane al Dall’Ara arriveranno gli austriaci del Salisburgo.

Mainz-Fiorentina 2-1. L’esonero di Stefano Pioli non ha dato frutti in casa gigliata. Crisi profonda per la Viola ultima in campionato e battuta anche nel terzo turno di Conference League. Il grande protagonista della partita è Lee. Il sudcoreano infatti decide la gara segnando al 95’, dopo che in precedenza aveva servito a Hollerbach l’assist per l’1-1. E dire che gli uomini del tecnico a tempo Daniele Galloppa erano passati in vantaggio con Sohm al 16’. Il 27 novembre prossimo la sfida del Franchi contro i greci dell’AEK Atene.