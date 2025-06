Montecatini Terme: trovata morta la 30enne escort romena scomparsa a maggio

Giallo a Montecatini Terme in provincia di Pistoia. È stato ritrovato il corpo senza vita della escort Denisa Maria Adas: 30enne romena scomparsa da Prato tra il 15 e il 16 maggio scorsi. Il cadavere era nascosto tra i rovi, vicino a un casolare abbandonato. Il Tirreno scrive che la donna sarebbe stata anche decapitata. Immediato sopralluogo degli inquirenti della Procura di Prato insieme ai carabinieri e conseguente fermo emesso per un indiziato del delitto. Si tratta di un connazionale della vittima: un 32enne residente a Monsummano Terme sempre nel pistoiese. Ora è accusato di omicidio e soppressione di cadavere.

Decisive per l’individuazione dell’uomo: le immagini delle telecamere, i tabulati telefonici e i tracciati del “positioning” sulla sua auto. Nei prossimi giorni si terrà l’autopsia sul corpo di Denisa Maria Adas. Disposto, inoltre, l’interrogatorio dell’indagato che potrà avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo, si è appreso che la donna viveva con la madre Maria Cristina Paun a Roma in zona Torpignattara ed era giunta a Prato per incontrare alcuni clienti. Denisa aveva un account a pagamento su un sito di incontri dove si faceva chiamare Alexandra.

Le indagini iniziali. Prima del fermo di cui abbiamo parlato, finora al centro dell’inchiesta c’erano: la madre per aver dato false informazioni al pm e un avvocato calabrese di 45 anni accusato di sequestro di persona. L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su di loro dopo la testimonianza ritenuta attendibile di un’amica della donna, la quale aveva riferito una confidenza della madre, secondo cui la figlia sarebbe stata rapita da alcuni romeni che l’avrebbero picchiata e seviziata. La stessa persona aveva anche detto che l’avvocato, amico della madre di Denisa, avrebbe fatto da intermediario con la banda di romeni ordinandone il rapimento perché si era inghaghito della 30enne senza essere corrisposto. A breve ulteriori sviluppi del giallo.