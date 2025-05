Omicidio a Torino, 19enne ucciso con una coltellata al cuore

Un ragazzo di 19 anni, di origine nordafricana, è stato ucciso con una coltellata alla schiena nella tarda serata di ieri, in via Monte Rosa a Torino, vicino al cosiddetto “triangolo del crack“. Secondo la ricostruzione il giovane stava camminando quando, all’incrocio con corso Novara e con corso Palermo, è stato raggiunto da un unico fendente che gli ha trapassato il cuore.

Il giovane ha provato a scappare e ha raggiunto il portone al civico 28, dove è crollato esanime ed è morto sul posto in una pozza di sangue. L’assassino è scappato facendo perdere le proprie tracce ed è tuttora ricercato.

Sul luogo del delitto sono intervenute diverse volanti della polizia. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile che hanno acquisito e stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona, oltre ad ascoltare alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Al momento non si conoscono il movente e i contorni dell’omicidio.

L’agguato è avvenuto sotto gli occhi di diverse persone che, atterrite per quanto stesse succedendo, hanno prima di tutto cercato di mettersi al sicuro, pensando di potere essere a propria volta possibili vittime dell’aggressore. I soccorsi sono stati immediatamente allertati ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Al momento è caccia al killer in Barriera di Milano.