Auto nel fossato dopo lo scontro tra veicoli. Ambulanze sul posto per i 5 feriti

Incidente segnalato a mezzogiorno di sabato a Cornedo Vicentino, con due veicoli finiti uno contro l’altro in via Budrion, per cause da accertare. Il bilancio dei feriti che si evince dal report dei vigili del fuoco registra 5 persone soccorse dal personale del Suem 118.

Nessuno tra loro correrebbe pericolo di vita, in attesa di accertamenti medici ulteriori. Per il momento non sono disponibili generalità, età e provenienze dei soggetti coinvolti.

Una delle due vetture ha concluso la sua corsa nel fossato adiacente alla carreggiata dopo l’urto tra i veicoli. Gli occupanti ne sono usciti autonomamente, pur se contusi, mentre i pompieri del distaccamento di Arzignano sono giunti sul posto per prestare supporto e mette i mezzi a motore in sicurezza.

Oltre a vigili del fuoco, squadre mediche del Suem e alcuni automobilisti in transito che si sono fermati offrendo aiuto, sul posto si è vista anche una pattuglia con gli agenti della polizia locale.