Omicidio di Crema, salgono a tre i fermati: svolta nelle indagini sulla morte del 19enne Youssef Rama Abdelaziz

I carabinieri hanno fermato tre giovani tra i 23 e i 25 anni, italiani e stranieri regolarmente residenti nel Cremasco. Dopo il delitto si erano allontanati dalla provincia. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione e il ruolo di ciascun indagato.

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti giovani, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all'aggressione costata la vita al ragazzo. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di giovani di nazionalità italiana e straniera; gli stranieri risultano regolarmente presenti sul territorio nazionale e tutti sono residenti nell'area del Cremasco. I provvedimenti sono stati emessi dall'autorità giudiziaria al termine delle prime indagini coordinate dai carabinieri, che hanno lavorato senza sosta per individuare i presunti responsabili.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dopo l'aggressione i tre si erano allontanati dalla provincia di Cremona nel tentativo di far perdere le proprie tracce, spostandosi tra diverse località della Lombardia. Le ricerche hanno però consentito ai militari dell'Arma di rintracciarli tra il territorio cremasco e l'area metropolitana di Milano, dove sono stati eseguiti i provvedimenti di fermo. L'omicidio ha profondamente colpito la comunità di Crema. Youssef Rama Abdelaziz è stato raggiunto da diverse coltellate nel corso di una violenta aggressione avvenuta durante la notte. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale, il giovane è morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione quanto accaduto e definire il ruolo avuto da ciascuno dei fermati. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e acquisendo ulteriori elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti e il movente dell'aggressione. Nei prossimi giorni saranno gli interrogatori di garanzia e gli ulteriori accertamenti investigativi a fornire un quadro più completo della vicenda, mentre la Procura continua a coordinare un'inchiesta destinata a fare piena luce sull'omicidio del giovane.

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