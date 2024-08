Omicidio Sharon Verzeni, fermato il killer che confessa: “L’ho vista e l’ho uccisa”

A distanza di un mese di distanza dall’omicidio della 33enne Sharon Verzeni, avvenuto la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, è stato individuato e fermato il presunto autore del delitto: si tratta di uno uomo italiano di 31 anni, originario del Mali, Moussa Sangare. L’uomo è stato ripreso delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Terno d’Isola mentre si allontanava velocemente in sella a una bicicletta dalla scena del crimine.

L’accusa è di omicidio volontario premeditato, ha riferito la procuratrice aggiunta di Bergamo, Maria Cristina Rota, precisando che il 31enne ha reso una piena confessione. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa” ha dichiarato l’uomo. “Non ci sarebbe alcun movente preciso per l’omicidio, tantomeno religioso, nè terroristico, non si conoscevano e non hanno mai avuto contatti”, ha aggiunto la procuratrice.