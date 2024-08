Dal Pnrr 545 mila euro per il restauro di facciate “liberty” e nuova residenzialità: bandi aperti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il “bando borghi” che ha assegnato al Comune di Recoaro Terme 20 milioni di euro dei fondi Pnrr per il recupero del borgo termale fa un nuovo passo avanti. Sono stati pubblicati due bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto fino all’80% per il restauro delle facciate in stile Liberty e fino al 50% per il sostegno alla nuova residenzialità. Con una dotazione complessiva di 545 mila euro, i due bandi intendono offrire dei preziosi sostegni all’iniziativa dei privati nell’ottica del rilancio del paese.

“Il bando borghi non si compone di sole opere strutturali del comparto pubblico – spiega il sindaco Armando Cunegato – e forse la componente più importante è proprio quella rappresentata dagli incentivi rivolti a specifiche azioni di rilancio e ripopolamento del nostro borgo. Si tratta di contributi a fondo perduto che potranno coprire una parte considerevole degli investimenti che i privati vorranno fare. È questa un’azione che non molte altre realtà, soprattutto se parliamo di piccoli comuni, hanno saputo proporre e di cui siamo orgogliosi. A breve, inoltre, verrà pubblicato anche un terzo bando per sostenere l’avvio di nuove attività commerciali e produttive all’interno del borgo”.

Per partecipare le scadenze sono serrate, così come lo sono i termini imposti dal Pnrr per il completamento del progetto complessivo.

Il bando per nuovi residenti: domande entro l’11 settembre

Si parte dal bando rivolto alla residenzialità che prevede l’invio delle domande non oltre l’11 settembre. L’iniziativa, che conta su una dotazione di 200 mila euro, mira a supportare le spese di acquisto e/o recupero di immobili, oltre ai canoni di locazione per le persone fisiche non residenti a Recoaro Terme e che intendono trasferire la propria residenza all’interno del borgo entro sei mesi, rimanendo a viverci per almeno cinque anni. Le spese che potranno essere presentate vanno da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, mentre per i canoni di locazione il contributo potrà arrivare ad un massimo di 200 euro mensili per 5 anni.

Il bando per le facciate Liberty: domande entro il 19 settembre

Scadranno invece il 19 settembre i termini per presentare le domande di contributo rivolte al restauro delle facciate esterne degli edifici in stile Liberty e ricadenti all’interno del borgo di Recoaro Terme. In questo caso la dotazione è pari a 345 mila euro. Sono ammissibili domande per interventi da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 100 mila euro che includano, ad esempio, lavori edili sulle facciate esterne, manutenzioni e verniciature di elementi metallici, sostituzione di serramenti in alluminio, ma anche oneri per la sicurezza, spese tecniche e Iva, quando non detraibile.

Per maggiori informazioni e tutti i dettagli i due bandi sono disponibili in home page del sito istituzionale del Comune di Recoaro Terme oppure sono raggiungibili ai seguenti link diretti: bando residenzialità e bando facciate Liberty.