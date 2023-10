Operazione antiterrorismo in Italia, fermati due egiziani a Milano. Bloccato anche un uomo a Torino

. I fatti sono avvenuti ae rientrano nell'operazione antiterrorismo che si sta svolgendo negli ultimi giorni. I fermati, secondo quanto riferito dalle forze dell'Ordine, non hanno nulla a che fare con

Ma l'allerta resta alta. Anche se non ci sono collegamenti con Bruxelles né con il recente arresto di un 33enne egiziano responsabile di un'aggressione a mani nude a tre passanti nel capoluogo lombardo. I due arrestati nell'operazione antiterrorismo della Procura di Milano, condotta dalla Digos, erano “estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell'Isis, mettendosi a disposizione dell'organizzazione terroristica e finanziando “cause di sostegno”' del sedicente Stato islamico, al quale “avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà”.

Episodi che riportano all'attenzione operazioni terroristiche sono stati registrati anche a Torino, dove un 30enne di origini nordafricane è stato arrestato dalla polizia in via Galliari nel quartiere San Salvario. Armato di coltello, l'uomo aveva scatenato il panico tra la gente, urlando frasi incomprensibili in arabo tra cui Allah akhbar. In questo caso i poliziotti intervenuti sono riusciti, dopo averlo disarmato, a bloccarlo con un taser.