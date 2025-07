Paletta, “cartellino rosso” e maxi multa per un balordo senza patente e assicurazione

Pomeriggio di tensione martedì 8 luglio 2025, quando una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli, durante un controllo nella zona delle Alte, ha intercettato in via del Melaro una Fiat Panda segnalata dal sistema di lettura automatica delle targhe come priva di copertura assicurativa.

All’intimazione dell’altolà, il conducente, anziché fermarsi, ha dato vita a un pericoloso inseguimento in direzione Altavilla Vicentina. Durante la fuga, l’uomo ha compiuto numerosi sorpassi azzardati e manovre estremamente rischiose, culminate in uno scontro con un altro veicolo all’altezza della rotatoria con via Verdi, nel territorio comunale di Altavilla Vicentina.

Subito dopo l’incidente, il responsabile ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, dimostratisi più agili e astuti del balordo che tentava di scappare in maniera maldestra. Al momento del fermo, l’uomo ha opposto resistenza, urlando e inveendo sia contro gli operatori che contro gli altri utenti della strada, in stato di spiccata esagitazione che si è prolungata fino all’arresto, calmandosi solo dopo l’accompagnamento al Comando.

Condotto al Comando della Polizia Locale di piazza San Paolo a Montecchio Maggiore, infatti l’individuo è risultato sprovvisto di documenti ed è stato sottoposto a fotodattiloscopia per l’identificazione. I controlli hanno rivelato che si tratta di E.M., cittadino di nazionalità marocchina del 1997, domiciliato a Montecchio, privo sia della licenza di guida che del permesso di soggiorno. La Fiat Panda, intestata a una cittadina residente a Montecchio Maggiore, è risultata inoltre sottoposta a fermo fiscale e con revisione scaduta.

Gli agenti hanno quindi deferito il conducente all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono state elevate numerose sanzioni per un totale di oltre 9 mila euro, tra cui guida senza patente, assenza di titoli validi per la permanenza sul territorio nazionale e le diverse irregolarità legate al veicolo. Contestualmente, è stata avviata la procedura per l’espulsione dal territorio nazionale.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati invece dagli operatori del Corpo di Polizia Locale Terre del Retrone, chiamati dai colleghi castellani visto l’incidente causato dal balordo in fuga nel loro territorio di competenza.

