Operazione GdF, recuperati 11 milioni di euro ad influencer e digital creator

Da fine 2022 le Fiamme gialle hanno condotto accertamenti su quattro influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di follower, e su cinque digital creator, questi ultimi attivi su siti legati a piattaforme come OnlyFans ed Escort Advisor. Tra i profili finiti nel mirino delle Fiamme Gialle anche quelli di Gianluca Vacchi e di Luis Sal.

Secondo quanto trapela da ambienti d’indagine, i finanzieri hanno ricostruito i proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui social e anche da collaborazioni avviate con aziende. I controlli eseguiti erano finalizzati all’accertamento fiscale senza rilevanza penale. L’operazione si è svolta a seguito di segnalazione del Codacons.

A proposito di evasione fiscale e del recupero del denaro, il Presidente del Consiglio Meloni, durante un evento in Umbria: “Lo scorso anno l’agenzia delle entrate ha certificato maggiore gettito per 26 miliardi di euro. Quando tu non disturbi e, anzi, cerchi di dare una mano a chi produce la ricchezza lo Stato ne beneficia. Nello stesso anno, il 2023 l’agenzia dell’entrate ci dice anche che abbiamo avuto il record di recupero dell’evasione fiscale. Un dato straordinario”. Meloni ha parlato di “un approccio diverso, collaborativo e non vessatorio, per cui lo Stato rischia di diventare un nemico”. E ha aggiunto: “Se sei in difficoltà ti vengo incontro, se poi mi vuoi fregare per forza allora devo essere deciso nella mia reazione”.