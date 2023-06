Papa Francesco, concluso l’intervento chirurgico. Cancellate tutte le udienze fino al 18 giugno

Il cardinale Pietro Parolin ha detto: “Avete visto il comunicato stampa, io credo che non ci siano da aggiungere altre parole. Lo seguiamo col nostro affetto, lo seguiamo con la nostra preghiera, sperando che tutto possa risolversi al più presto e che lui ritorni all'esercizio del suo ministero. Non saprei cosa dire perché non ho elementi per dire né in un senso né nell'altro. Mi pareva che il comunicato cercasse di dire le cose in maniera molto tecnica, che forse non è così facile neanche capire, ma di dare gli elementi che permettono di inquadrare il problema”.

La Prefettura della Casa pontificia ha fatto sapere che le udienze speciali e generali del Papa sono state annullate fino al 18 giugno. Già nel luglio del 2021 Bergoglio fu ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento al colon. Ritornò in Vaticano all'esito della Tac negativa che escluse qualunque tipo di complicanza post-operatoria, dopo una degenza di 10 giorni. Il pontefice, pallido e un po' smagrito, con voce roca e flebile, recitò il suo primo Angelus, domenica 11 luglio, dal balconcino al decimo piano del Policlinico universitario.

e dice: “Santità, in vista del suo ricovero al Gemelli desidero farle pervenire i miei migliori auguri per il positivo esito dell'operazione.con sentimenti di affetto e solidarietà, che faccio pienamente miei. Ella può contare in questo momento, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, credenti e non credenti. Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza e di pronto e completo ristabilimento”.