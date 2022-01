Paxlovid, via libera dell’Ema. Ecdc: mai così tanti territori in rosso scuro

Allarme per le gravidanze. Una donna in gravidanza su sei che partorisce è positiva al coronavirus su un totale di 404 parti eseguiti in 12 strutture, 65 sono avvenuti in area Covid, nella settimana 18-25 gennaio. Complessivamente, dunque, il 16% delle donne ha contratto l’infezione da Sars-CoV-2 e ha partorito con il Covid. Tra quelle risultate positive al momento del parto, il 60% non era vaccinato e il 5% aveva sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia. Si aggiunge che un solo neonato, figlio di una non vaccinata, ha contratto l’infezione.

L’Ema ha intanto dato il via libera all’immissione in commercio per il Paxlovid, la pillola per il trattamento del Covid-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. “E’ un’ottima notizia, un’arma in più. Ma ora bisogna che il Paxlovid sia reso disponibile nel brevissimo a noi medici” commenta la notizia l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “E’ un antivirale che sembrerebbe molto efficace, anche più del Molnupiravir che noi stiamo comunque utilizzando tantissimo, così come gli anticorpi monoclonali”, ha sottolineato Bassetti.

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulle 211 Regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell’Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro. Si tratta del dato peggiore mai registrato da quando l’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha avviato il monitoraggio della diffusione del Covid.