Premio Strega, a Bajani la 79° edizione. Lo scrittore trionfa con “L’anniversario”

Andrea Bajani ha vinto la 79esima edizione del Premio Strega battendo tutti i suoi sfidanti col libro ‘L’anniversario’, pubblicato da Feltrinelli. 194 i voti ottenuti da Bajani nella notte romana del Ninfeo di villa Giulia, dove l’attesa non è stata tradita. Lo scrittore – che ha già partecipato al premio letterario nel 2021 entrando in cinquina con ‘Il libro delle case’ – era dato da settimane come superfavorito. E ieri sera (3 luglio) ha guidato la cinquina votata il mese scorso al teatro Romano di Benevento.

Bajani concede il bis. A Bajani non è andato soltanto il Premio Strega, ma anche il Premio Strego Giovani giunto alla dodicesima edizione del premio Strega Giovani. A conti fatti, Bajani ha superato la concorrenza di Nadia Terranova, candidata allo Strega per la seconda volta con il suo ‘Quello che so di te’ (Guanda) che ha ottenuto 117 preferenze. Poi Elisabetta Rasy, autrice di ‘Perduto è questo mare’ (Rizzoli), che ha invece conquistato 133 preferenze mentre Paolo Nori con ‘Chiudo la porta e urlo’ (Mondadori) ha ricevuto 103 voti. Michele Ruol con il suo primo romanzo ‘Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia’, edito da Terra Rossa, ha ottenuto 99 voti.

L’anniversario. È il titolo del libro vincitore del Premio Strega. Nel suo volume Bajani, “con la forza brutale del romanzo”, affronta un tabù: la rottura senza appello dei rapporti familiari. A dieci anni dal distacco, viene celebrato l’anniversario di quel lacerante addio. Dalla memoria di quegli anni buoi e faticosi riemerge il ritratto di una madre, una donna che ha rinunciato a sé stessa pur di essere accettata dal marito che esercita su tutta la famiglia il suo potere sottile e pervasivo. “È una storia eccezionale, quella di Bajani – si legge nelle motivazioni con cui Emanuele Trevi ha proposto il libro al premio Strega – che infrange un vero e proprio tabù”.