Tennis, a Wimbledon Sinner vince contro Vukic. Avanti anche Cobolli, Darderi, Sonego e Cocciaretto

Trionfo azzurro nella quarta giornata di Wimbledon. Jannik Sinner vince contro Aleksandar Vukic e avanzano anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego ed Elisabetta Cocciaretto. Solo Lucia Bronzetti è costretta a fermarsi dopo la sconfitta nel match contro Andreeva. Ma andiamo con ordine: Sinner elimina agilmente Vukic e accede al terzo turno senza aver perso né un set né un turno di servizio. Match chiuso per 6-1 6-1 6-3, in un’ora e 40 minuti di gioco. “Sono molto soddisfatto della mia performance – ha detto l’altoatesino -. Giocare contro Vukic è difficile, ho cercato di essere solido e di rispondere sempre bene. In questo torneo ci sono state tante sorprese. Bisogna rimanere concentrati e alzare sempre il livello”. Al terzo turno affronterà, per la seconda volta in carriera, lo spagnolo Pedro Martinez che, a sua volta, l’ha spuntata in tre combattuti set (7-5 7-5 7-6) sull’argentino Mariano Navone. L’unico precedente è in favore dell’azzurro (agli Internazionali d’Italia 2022).

Sonego conferma il suo feeling con l’erba inglese. Il tennista torinese, nonostante qualche problema al polpaccio destro nel finale di match, fa fuori in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili, artefice dell’eliminazione di Lorenzo Musetti. Sonego andrà a caccia del secondo ottavo di finale slam della stagione, dopo gli ottavi agli Australian Open, contro Brandon Nakashima che l’ha spuntata nel derby con Reilly Opelka per 7-5 6-2 6-7(6) 6-3.

L’italo-argentino Darderi completa l’opera iniziata 24 ore prima tenendo a bada la reazione del britannico Arthur Fery e archiviando la pratica per 6-3 nel terzo parziale. Nel giro di poche ore Darderi tornerà in campo per giocarsi gli ottavi di finale con Jordan Thompson, reduce da due match vinti al quinto set con Kopriva e Bonzi. Cobolli arriva invece al terzo turno non concedendo altro che briciole. Dopo il successo in tre set su Zhukayev, il tennista romano non lascia nulla nemmeno alla wild card britannica Jack Pinnington Jones: 6-1 7-6(6) 6-2 per la testa di serie numero 22, abile nel portare dalla propria parte un tie-break che lo aveva visto due volte sotto di un mini break. Ora affronterà Jakub Mensik, numero 15 del seeding, per entrare nei migliori 16 giocatori del torneo.

Prosegue infine il cammino di Cocciaretto. La marchigiana liquida in due set Katie Volynets: 6-0 6-4 per l’italiana che si troverà contro Belinda Bencic un durissimo scoglio verso la seconda settimana dei Championships. Abbandona invece l’All England Club Lucia Bronzetti. L’azzurra non può niente di fronte alla testa di serie numero 7 Mirra Andreeva, che si impone con il punteggio di 6-1 7-6(4).