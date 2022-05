Primo Maggio, Mattarella: “L’obiettivo è zero morti”. A Roma torna in piazza il Concertone con il pensiero all’Ucraina

. Dal Quirinale il presidente della Repubblica torna sul tema delle morti bianche e rilancia un appello sulla sicurezza. Perché il lavoro, dice, non può essere “un gioco d’azzardo potenzialmente letale”. Al contrario, “il lavoro è strumento di progresso e affermazione delle persone”. Per il capo dello stato è inaccettabile “specie per i più giovani, dover associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte”. Ed è per questo che “occorre porre in essere uno sforzo eccezionale. L’impegno per la ripresa è, insieme, impegno per migliorare le condizioni produttive e per battere la tragedia delle morti sul lavoro”. Rivolgendosi alle imprese Mattarella sottolinea: “Nei momenti di difficoltà, occorre che le aziende rifuggano dalla tentazione di ridurre le spese per la sicurezza. Si tratta di un vincolo inderogabile”.

Spazio, nel discorso del presidente della Repubblica, per i saluti ai sindacati che questa mattina si sono riuniti ad Assisi “per testimoniare che lavoro, pace e sviluppo sono parti inscindibili di uno stesso insieme”. E un “caloroso augurio” ai giovani che oggi sono tornati ad affollare il Concertone del Primo maggio, a Roma, dopo due anni di assenza.

A dare il via alla maratona musicale, tornata in una piazza San Giovanni gremita dopo due anni di pandemia, è stato il gruppo ucraino dei Go_A con alcuni rifugiati che hanno lanciato un messaggio di pace nelle loro lingue prima di intonare Imagine di John Lennon. “La libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e non possono prescindere dalla parola rispetto. Ma c’è un diritto in serio pericolo, un diritto in meno: la pace” le parole di una commossa Ambra Angiolini, alla conduzione del Concertone per la quinta volta consecutiva, salutando il pubblico che non si è fatto fermare dal meteo incerto. “Riavervi tutti è davvero incredibile” ha detto la conduttrice che ha scelto un maglione con i colori dell’Ucraina chiedendo al pubblico di urlare ‘Al lavoro per la pace’, lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per l’edizione 2022.