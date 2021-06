Quasi tutta Italia in zona bianca. Nuova indagine sulle varianti: preoccupa la Delta

Nuova indagine rapida intanto sulla diffusione delle Varianti Covid in Italia, firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. Tra le principali varianti del Coronavirus la cosiddetta Delta è quella che più fa paura. Dalla circolare emerge che l'analisi riguarderà quattro macroaree con una tabella dettaglia sulla numerosità dei campioni richiesti a ogni Regione, o pubblica amministrazione, che dovranno inviare i dati entro il primo luglio prossimo. E intanto è in arrivo anche in Italia nuovi test in grado di riconoscere la variante Delta del coronavirus. “Servono nuovi criteri di analisi dei tamponi con un'alta carica virale per riuscire a individuare questa variante”, osserva il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. L'appello del virologo è quello di modificare quanto prima i criteri per lo screening e ad aggiornare i test per la ricerca delle varianti che destano preoccupazioni”. , firmata dal direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. Tra le principali varianti del Coronavirus la cosiddetta Delta è quella che più fa paura. Dalla circolare emerge che l'analisi riguarderà quattro macroaree con una tabella dettaglia sulla numerosità dei campioni richiesti a ogni Regione, o pubblica amministrazione, che dovranno inviare i dati entro il primo luglio prossimo. E intantodel coronavirus. “Servono nuovi criteri di analisi dei tamponi con un'alta carica virale per riuscire a individuare questa variante”, osserva il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. L'appello del virologo è quello di modificare quanto prima i criteri per lo screening e ad aggiornare i test per la ricerca delle varianti che destano preoccupazioni”.

, soprattutto se siamo vaccinati, bisogna però continuare a prestare attenzione in situazioni potenzialmente pericolose. Alle 18:30 il Cts decide se dare via libera. La data potrebbe essere il 28 giugno, quando tutta l'Italia sarà bianca, non si esclude però uno slittamento in avanti di questo giorno, fino almeno alla settimana successiva, il 5 luglio., primario infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano: “Ritenere che la mascherina non serva più non è vero. Doverche non sia strumentale a piccoli vantaggi di ordine politico. L'obbligatorietà o meno è un discorso assolutamente marginale. Quello che mi auguro che faccia il Cts, – aggiunge Galli – e di conseguenza il governo, è di continuare a proporre l'utilità di questo strumento nelle circostanze e nelle condizioni in cui ancora è necessario”.