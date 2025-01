Cronaca Italia Allerta sanitaria, torna a circolare la “pozione miracolosa” altamente tossica e pericolosa Da Redazione Nazionale - La Regione Veneto sta allertando tutte le aziende sanitarie e ospedaliere tramite una nota informativa del Centro antiveleni che parla di una sostanza venduta online altamente pericolosa. Si tratta di una sorta di pozione denominata “soluzione minerale miracolosa” proveniente dagli Stati Uniti che promette di essere un disinfettante contro il vaccino anti Covid ma anche una “cura” contro HIV, tubercolosi, malaria, epatite e cancro. È un composto tossico e altamente pericoloso già segnalato nel 2019. Il Centro antiveleni parla chiaramente di tossicità, visto che questa sostanza è composta da clorito di sodio al 28% che è usato come candeggiante nell’industria tessile e cartacea. Per questo la programmazione sanitaria che fa capo alla giunta regionale ha diramato l’allerta su un prodotto che viene liberamente venduto online, da siti web che fanno riferimento all’organizzazione “Genesi II Chiesa della Salute e Guarigione”. Su internet si trovano anche le indicazioni su come assumere questa sostanza tossica: si usa mescolando il contenuto delle boccette con acido citrico o acido cloridrico, come succo di limone oppure aceto. Questo procedimento secondo il centro antiveleni porta a una reazione chimica che produce biossido di cloro. Sempre i siti che vendono online la pozione tossica consigliano di assumerla per bocca oppure tramite applicazione cutanea o tramite gocce nelle orecchie o con applicazione tramite clistere. Il prodotto contiene, come detto, clorito di sodio al 28%: un agente ossidante che, assunto alle dosi consigliate dai siti online che vendono il prodotto, supera di molto la dose giornaliera tollerabile stabilita dall’Oms. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, infatti, la dose giornaliera tollerabile è di 40,5 microgrammi per ogni chilo di peso corporeo, mentre le dosi raccomandate dai venditori della pozione equivalgono a 210 milligrammi: mediamente una quantità di soluzione tossica 86 volte superiore.

Il centro antiveleni quindi avverte: “Il clorito di sodio è un agente ossidante, presenta un effetto irritante per le mucose e causa stress ossidativo cellulare. Oltre alla tossicità per contatto, porta anche a tossicità sistemica: sintomi gastrointestinali e dolore addominale, emolisi, insufficienza renale acuta, ed è inoltre è una sostanza metaemoglobinizzante”.

Il prodotto è in vendita su Internet anche con altri nomi: ‘Supplemento Minerale Miracoloso’, ‘Soluzione di biossido di cloro’, ‘Soluzione di purificazione dell’acqua’. Questa soluzione, infatti, è nata negli Stati Uniti, prodotta da Mark Grenon e i tre figli Jonathan, Joseph e Jordan, già condannati dalla corte distrettuale di Miami. Mark Grenon è il santone che nel 2020 consigliò a Donald Trump di ricorrere a iniezioni di disinfettante come rimedio contro il coronavirus. Grenon e i figli sono stati gli inventori e i promotori del preparato che, come scritto dalla Procura del distretto meridionale della Florida, secondo la famiglia Grenon era in grado di curare i malati di Covid, oltre a decine di altre malattie e che invece non era altro che clorito di sodio fortemente diluito con l’acqua, ma abbastanza potente da mandare all’ospedale numerose persone e in alcuni casi provocare anche la morte.