Rientrati in Italia la compagna e il figlio di Giacomo Bozzoli. Lui ancora latitante

Sono rientrati in Italia con un treno partito dalla Spagna la compagna e il figlio di Giacomo Bozzoli, latitante da lunedì dopo essere stato condannato in via definitiva al’l’ergastolo per omicidio dello zio Mario. Non si era presentato in aula a Roma per seguire l’udienza perché, stando alle parole del padre, si trovava nella sua abitazione sul lago di Garda ma quando intorno alle 20 i Carabinieri si sono presentati presso la sua abitazione Giacomo Bozzoli non c’era.