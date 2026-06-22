Ritrovate a Formia da una parente le sorelline scomparse in Abruzzo: tre fermi

È stata una videochiamata l’elemento fondamentale che ha segnato una svolta nelle indagini sulla loro sparizione. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all’alba con l’accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Proseguono intanto le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell’allontanamento.

Stando a quanto hanno raccontato gli inquirenti, i cani molecolari erano riusciti a seguire le tracce delle due sorelle fino alla piazzetta di Civitella Alfedena da lì, però, si sono interrotte probabilmente perchè le due minori sono salite su un’auto: “Sono salite volontariamente – ha detto il procuratore – Non si sa ancora che piano avessero, per quanto tempo sarebbero state ancora lì le ragazze, perché non sono stati ancora svolti gli interrogatori. Non siamo per festeggiare e magnificare degli arresti, delle catture, ma siamo per festeggiare la liberazione di due ragazze che per un periodo di tempo abbiamo temuto anche di non poter rivedere mai più”, ha aggiunto il poi il magistrato secondo il quale si tratta di una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.