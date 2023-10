Scarcerato il ricercatore italo-palestinese Khaled El Qaisi

La moglie di Khaled El Qaisi, Francesca Antinucci: “Sono sollevata ma al momento non ho certezze su un prossimo rientro di Khaled in Italia, restiamo in allerta. Nessuno di noi è ancora riuscito a parlare con lui. Per ora posso dire solo che non si tratta di domiciliari ma che fino all'8 ottobre c'è divieto di espatrio e obbligo di restare a disposizione delle autorità giudiziarie”.



: “Apprendiamo con sollievo la notizia della scarcerazione del nostro studente Khaled El Qaisi. Confidiamo nella costante attività del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale affinché Khaled possa rientrare in Italia al più presto”.