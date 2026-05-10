Sciopero: l’11 maggio voli a rischio

Si preannuncia un lunedì nero per il trasporto aereo italiano quello di domani 11 maggio. Una serie di scioperi coinvolgeranno, infatti, compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra. Al centro della mobilitazione c’è lo sciopero nazionale del personale EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani, da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese. Le fasce di garanzia saranno assicurate.

La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di volo di EasyJet, che si fermeranno dalle 10 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, che denunciano il mancato avanzamento delle trattative per il rinnovo del contratto e un progressivo peggioramento delle relazioni industriali. Secondo i sindacati, la mobilitazione arriva dopo mesi di confronto senza risultati concreti.

I disagi interesseranno anche molti aeroporti italiani. Tra questi quello di Palermo, dove dalle 12 alle 16 si fermeranno i lavoratori delle società di handling Asc Handling, Aviapartner e GH Palermo. In questo caso i sindacati puntano il dito contro le condizioni operative del personale di terra, giudicate ormai insostenibili per carichi di lavoro e organizzazione dei turni. Lo stop potrebbe avere ripercussioni sulle operazioni di assistenza ai voli.

A Napoli e Roma incroceranno le braccia anche i dipendenti Enav, dalle 10 alle 18, nell’ambito della mobilitazione indetta da Uiltrasporti. La protesta coinvolge un settore strategico per la gestione del traffico aereo e potrebbe incidere sulla regolarità dei collegamenti nazionali e internazionali. Possibili criticità anche all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove i dipendenti di Adr Security si fermeranno dalle 12 alle 16 per uno sciopero proclamato da Fast Confsal.

La giornata di agitazione interesserà anche l’aeroporto di Cagliari. Dalle 13 alle 17 si fermeranno infatti i lavoratori delle società Sogaer, Sogaerdyn e Sogaersecurity. I sindacati chiedono il rinnovo dei contratti e denunciano condizioni lavorative considerate critiche. A Varese, invece, lo sciopero riguarderà gli operatori del comparto cargo delle aziende Alha e Mle-Bcube, sempre nella fascia oraria 13-17.

Nonostante i disagi annunciati resteranno attive le fasce di garanzia previste dalla normativa. L’Enac ricorda che i voli devono essere comunque effettuati tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 18 e le 21. Garantiti, inoltre, i voli di emergenza, sanitari, militari, umanitari e di soccorso. Per l’elenco completo dei collegamenti assicurati durante gli scioperi basta collegarsi al sito ufficiale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile, nella sezione dedicata ai voli garantiti.