Scuola: il concorso straordinario partirà il 22 ottobre

La macchine dei concorsi nella scuola si rimette in moto. Inizierà il 22 ottobre il concorso straordinario per 32mila docenti delle medie e delle superiori con almeno tre anni di servizio. Le prove andranno avanti almeno fino a metà novembre. Subito dopo toccherà ai docenti ordinari per infanzia/primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, per altre 46mila cattedre complessive. Si spera di ultimare la fase preselettiva entro il 2020.

Il concorso, la cui data andrà in Gazzetta Ufficiale martedì, non servirà comunque per rendere di ruolo gli insegnanti precari: questo succederà, in maniera retroattiva, dal prossimo anno per chi supera il concorso. Ai vincitori, infatti, sarà riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal primo settembre 2020.

L’organizzazione delle lunghe prove dovrà tenere conto anche del delicatissimo fattore pandemia. Si cercano infatti le soluzioni per svolgere il concorso rispettando le normative sanitarie in vigore anti-Covid e si cercano aule informatiche nelle scuole per permettere il distanziamento sociale.

Il Pd non concorda con la data fissata per il concorso straordinario per la scuola. “Significa stressare le scuole, private di molti docenti che andranno a sostenere le prove. Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale”, ha detto Camilla Sgambato, responsabile scuola dei Dem. “Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile anche se la decisione spetta al ministero dell’Istruzione”.