Scuola, le linee guida: mascherine solo per il personale

Fino a 6 anni di età i bambini non dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina nelle scuole dell’infanzia, dove saranno invece tenuti ad indossarla sempre sia insegnanti che personale non docente. E’ quanto prevedono le linee guida, approvate dalla Conferenza unificata, in vista della ripresa delle attività educative e scolastiche a settembre. Non sarà inoltre necessario rilevare la temperatura ma bambini e personale non dovranno avere problemi respiratori né essere stati in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni.

Il documento è il risultato del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l’Anci e tiene conto di quanto emerso dal confronto con due tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, associazioni e sindacati. Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche per la fascia 0-6 affinché si possa garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, assicurando sia i consueti tempi di erogazione, sia l’accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze.

“Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre – commenta soddisfatto il ministro Lucia Azzolina – Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all’organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza”.