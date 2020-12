Scuola, Viminale: ok dai prefetti per la ripresa il 7 gennaio al 50%

. La data delsarebbe certa, o quasi, in tutta Italia. Ilha annunciato che "lehanno adottato i documenti operativi all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti istituiti in tutte le province in vista della r". "I prefetti – ha spiegato lo stesso Ministero dell'Interno in una nota – hanno tenuto conto anche dell'del 24 dicembre 2020 che limitatamente al periodo

Si è detta molto soddisfatta per il "risultato raggiunto" la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "In pochi giorni – ha spiegato – i tavoli guidati dai prefetti hanno permesso di elaborare misure specifiche, territorio per territorio, e subito operative. Un lavoro di squadra di cui andare fieri. Nell'unico interesse di studentesse e studenti".

"Saremo pronti per il 7 gennaio", ha detto invece la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in vista della riapertura delle scuole. "L'impegno di tutti è stato massimo e di questo ringrazio molto i prefetti – si legge in una nota -. Grazie a questo coordinamento la scuola ripartirà più sicura con più mezzi del trasporto locale e una riorganizzazione degli orari. Chiuderla è stata tra le scelte più sofferte affrontate dal Governo, il lavoro di tutti e la collaborazione istituzionale ci consentirà di riaprirla".

Il ministro per gli Affari regionali e autonomie, Francesco Boccia, ha sottolineato "la priorità del governo di riportare in aula dal 7 gennaio anche gli studenti delle scuole secondarie. In queste settimane – ha aggiunto – su tutti i territori regionali è stato fatto un lavoro incessante di raccordo dei diversi livelli istituzionali per garantire tutti i servizi pubblici, a partire dalla sicurezza sanitaria". Con Regioni, Comuni e Province "è stato fatto un eccellente lavoro di coordinamento dai prefetti e oggi i piani operativi sono pronti per essere attuati. La scuola – ha proseguito Boccia – è una responsabilità collettiva, una sfida che vinciamo se accompagnata da una continua leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali".

Dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, arriva un avvertimento. "Siamo pronti a riaprire le scuole, ma con azioni chirurgiche in caso di contagi fuori controllo. Così come se ci saranno focolai ben definiti sarà necessario fare passi indietro, ovvero aperture e chiusure 'stop and go'".