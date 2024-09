Caso Boccia, Sangiuliano si dimette. Alessandro Giuli sarà il nuovo ministro alla cultura

Il nuovo ministro della Cultura sarà Alessandro Giuli, giornalista, 49 anni. Autore di diversi saggi e pubblicazioni come “Dadafleur”, “Nigredo”, “Il Passo delle Oche”, “E venne la Magna madre: i riti, il culto e l'azione di Cibele Romana”. Ha iniziato la carriera giornalistica in alcune testate locali per poi andare al Foglio, dove è diventato professionista nel 2004. È stato nominato prima vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Nel 2020 ha condotto con Francesca Fagnani “Seconda linea” su Rai 2, chiuso dopo due puntate. È membro della Società italiana di storia delle religioni (Sisr), della Consulta degli esperti fondata e presieduta da Maurizio Bernardo e del think tank Italia Atlantica. Dal dicembre 2022 è presidente della Fondazione Maxxi. Autore di diversi saggi e pubblicazioni come “Dadafleur”, “Nigredo”, “Il Passo delle Oche”, “E venne la Magna madre: i riti, il culto e l'azione di Cibele Romana”. Ha iniziato la carriera giornalistica in alcune testate locali per poi andare al Foglio, dove è diventato professionista nel 2004. È stato nominato prima vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Nel 2020 ha condotto con Francesca Fagnani “Seconda linea” su Rai 2, chiuso dopo due puntate. È membro della Società italiana di storia delle religioni (Sisr), della Consulta degli esperti fondata e presieduta da Maurizio Bernardo e del think tank Italia Atlantica.

scrive nella lettera Sangiuliano. “Sono fiero dei risultati raggiunti sulle politiche culturali in questi quasi due anni di governo”, aggiunge elencando i principali obiettivi ottenuti, dall'apertura dei musei durante le ferie alle grandi mostre.Le istituzioni sono un valore troppo alto e non devono sottostare alle ragioni dei singoli. Io ho bisogno di tranquillità personale, di stare accanto a mia moglie che amo, ma soprattutto di avere le mani libere per agire in tutte le sedi legali contro chi mi ha procurato questo danno, a cominciare da un imminente esposto alla Procura della Repubblica, che intendo presentare”. Infine dice:L'ho detto e lo dimostrerò in ogni sede. Non solo. Andrò fino in fondo per verificare se alla vicenda abbiano concorso interessi diversi e agirò contro chi ha pubblicato fake news in questi giorni”.