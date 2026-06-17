Si è spento il cardinale Ruini, ex presidente della Cei. Aveva 95 anni
E’ morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito del Papa per la diocesi di Roma e arciprete emerito della basilica papale di San Giovanni in Laterano. Teologo raffinato e punto di riferimento del pensiero ecclesiale, da tempo Ruini viveva in sedia a rotelle e nelle ultime settimane versava in condizioni di salute critiche, assistito presso la propria abitazione da medici e infermieri, anche con l’ossigeno.
Camillo Ruini è stato una voce importante della Chiesa tra gli anni 1990 e i primi anni 2000. E’ stato anche presidente della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, e fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI: la difesa della vita, il no senza riserve all’aborto e all’eutanasia e il richiamo all’impegno dei cattolici nella vita politica. Per questo motivo, come ricorda ACIstampa, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano, che lo accusò ripetutamente di ingerenza, arrivando persino ripetutamente a minacciare l’abolizione dei Patti Lateranensi e del successivo Concordato.
Divenne sacerdote l’8 dicembre 1954 a Roma. Aveva studiato filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Nella sua diocesi di origine, quella di Reggio Emilia, Ruini insegnò filosofia nel seminario diocesano dal 1957 al 1968. Dal 1968 al 1986 fu professore di teologia dogmatica nello Studio Teologico Interdiocesano di Modena-Reggio Emilia-Carpi-Guastalla, del quale fu anche direttore dal 1968 al 1977.
Nella diocesi emiliana fu inoltre delegato vescovile di Azione Cattolica, vicario episcopale per l’apostolato dei laici e presidente del consiglio diocesano per la pastorale scolastica. Papa Giovanni Paolo II lo elesse vescovo titolare di Nepte e lo nominò ausiliare delle diocesi di Reggio Emilia e Guastalla il 16 maggio 1983. Creato cardinale il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II, è stato Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano fino al 2008.
Il messaggio del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei: “Ci raccogliamo in preghiera e affidiamo alla misericordia del Padre il cardinale Camillo Ruini, che il Signore ha chiamato a sé. Lo ricordiamo con riconoscenza per la vita spesa al servizio del Vangelo, della Chiesa di Roma e della Conferenza Episcopale Italiana”.