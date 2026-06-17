Si è spento il cardinale Ruini, ex presidente della Cei. Aveva 95 anni

E’ morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito del Papa per la diocesi di Roma e arciprete emerito della basilica papale di San Giovanni in Laterano. Teologo raffinato e punto di riferimento del pensiero ecclesiale, da tempo Ruini viveva in sedia a rotelle e nelle ultime settimane versava in condizioni di salute critiche, assistito presso la propria abitazione da medici e infermieri, anche con l’ossigeno.

Camillo Ruini è stato una voce importante della Chiesa tra gli anni 1990 e i primi anni 2000. E’ stato anche presidente della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, e fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI: la difesa della vita, il no senza riserve all’aborto e all’eutanasia e il richiamo all’impegno dei cattolici nella vita politica. Per questo motivo, come ricorda ACIstampa, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano, che lo accusò ripetutamente di ingerenza, arrivando persino ripetutamente a minacciare l’abolizione dei Patti Lateranensi e del successivo Concordato.