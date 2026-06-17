Mondiali, vincono Francia, Argentina, Austria e Norvegia. Messi nella storia
La Francia di Deschamps nel suo esordio ai Mondiali batte 3-1 a New York il Senegal. Primo tempo complicato per i Bleus che hanno rischiato di andare sotto prima con il palo di Jackson e poi con l’occasione di Sarr. Nella ripresa la partita cambia: prima il gol di Mbappé al 66′, poi il raddoppio di Barcola all’82’. Nel recupero, al 95′, il Senegal la riapre con Mbaye, ma un minuto più tardi Mbappé la chiude con un eurogol da 30 metri.
Kylian Mbappé è entrato ufficialmente nella storia della Francia: al minuto 66 eguaglia Olivier Giroud in testa alla classifica marcatori all-time e al sesto di recupero lo supera raggiungendo la vetta solitaria a quota 58 gol. Mbappé è alla sua terza Coppa del Mondo: l’ha vinta al debutto nel 2018 e nel 2022 si è dovuto arrendere solo all’Argentina di Leo Messi, diventando comunque il migliore marcatore del torneo con 8 reti. Dalla Russia agli Stati Uniti, passando per il Qatar, il classe ’98 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 15 presenze. Numeri che, con questi ritmi, sono destinati a una crescita esponenziale.
L’Argentina apre il torneo con un secco 3-0 contro l’Algeria. Nel tabellino del match c’è solo un nome ed è quello del numero 10 Leo Messi che con la tripletta realizzata a 38 anni raggiunge Miro Klose nella classifica dei migliori bomber dei Mondiali di sempre con 16 reti. La Pulce è andata a segno in 5 delle 6 edizioni giocate e ora può realizzare quel gol che manca per diventare il migliore di sempre.
Vince 4-1 la Norvegia sull’Iraq e meno di mezz’ora è servita ad Haaland per trovare il gol. L’attaccante del City ha sfruttato l’assist dalla sinistra di Wolfe per realizzare l’1-0 vanificato poco dopo dal bel colpo di testa di Hussein. Prima dell’intervallo ancora Haaland però ha approfittato di un disimpegno troppo molle di Hassan per il nuovo vantaggio. Chiudono i conti nel finale Ostigaard di testa da angolo, e poi Thorstvedt con una deviazione.
Vince 3-1 l’Austria di Rangnick nella prima partita del Mondiale contro l’esordiente Giordania. Vittoria maturata nella seconda parte della ripresa quando Al-Arab, preoccupato dalla presenza in area di Arnautovic, deviava di testa nella propria porta il pallone. Lo stesso Arnautovic nel recupero realizzava un rigore. Ottima prova della Giordania che con Olwan aveva trovato il pareggio dopo la rete dalla distanza di Schmid.