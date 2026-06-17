Mondiali, vincono Francia, Argentina, Austria e Norvegia. Messi nella storia

La Francia di Deschamps nel suo esordio ai Mondiali batte 3-1 a New York il Senegal. Primo tempo complicato per i Bleus che hanno rischiato di andare sotto prima con il palo di Jackson e poi con l’occasione di Sarr. Nella ripresa la partita cambia: prima il gol di Mbappé al 66′, poi il raddoppio di Barcola all’82’. Nel recupero, al 95′, il Senegal la riapre con Mbaye, ma un minuto più tardi Mbappé la chiude con un eurogol da 30 metri.



Kylian Mbappé è entrato ufficialmente nella storia della Francia: al minuto 66 eguaglia Olivier Giroud in testa alla classifica marcatori all-time e al sesto di recupero lo supera raggiungendo la vetta solitaria a quota 58 gol. Mbappé è alla sua terza Coppa del Mondo: l’ha vinta al debutto nel 2018 e nel 2022 si è dovuto arrendere solo all’Argentina di Leo Messi, diventando comunque il migliore marcatore del torneo con 8 reti. Dalla Russia agli Stati Uniti, passando per il Qatar, il classe ’98 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 15 presenze. Numeri che, con questi ritmi, sono destinati a una crescita esponenziale.