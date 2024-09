Sparatoria a Molfetta, perde la vita una 19enne

Il bilancio è di un morto e due feriti, di cui uno in condizioni gravi, ricoverati al Policlinico di Bari. Le indagini sono coordinate dalla Procura antimafia di Bari perchè, dai primi accertamenti, potrebbe esserci il coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso.

Stando ai primi accertamenti la sparatoria sarebbe avvenuta a seguito di una maxirissa tra giovani all'esterno di un noto club sulla spiaggia molfettese, in località Torre Rotonda, molto frequentato non solo dai giovani della zona, ma anche da Bari. I motivi all'origine della lite sono al vaglio degli inquirenti. Potrebbe trattarsi di vecchie ruggini e qualcuno, intorno alle 2.45, avrebbe sparato alcuni colpi di pistola tra la folla.

Colpita a morte una 19enne di San Girolamo: la pallottola, entrata sotto la clavicola, sarebbe arrivata alla giugulare. I soccorsi si sono rivelati inutili per lei, mentre un ragazzo gravemente ferito è stato portato in codice rosso in ospedale. Anche un altro giovane ferito è ricoverato, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Diversi testimoni sono stati condotti in caserma dei carabinieri per essere ascoltati.

Le indagini, inizialmente avviate dalla Procura di Trani, sono state affidate alla Dda di Bari per il presunto coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso del rione Japigia del capoluogo pugliese



A parlare di quanto accaduto, il titolare del club: “Erano le 2.45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati nel mio locale ed è accaduta la tragedia. Mai nulla del genere è mai successo nel mio locale. Il gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l'inferno. La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la 19enne. Siamo vicino alla famiglia della giovane, anche noi siamo vittime di questi atti di violenza assurdi”.