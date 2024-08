Stop al caldo da domenica. Italia divisa in due: allerta al Nord per rischio nubifragi e grandinate

Ieri pomeriggio una serie di nubifragi hanno colpito il Piemonte, in particolare Torino e la sua provincia, dalle pianure alle vallate alpine, con tempeste di vento e grandinate e molte strade allagate. A Fenestrelle, sulla strada che porta al Colle di Sestriere, è caduta una frana: sono intervenuti, per regolare il traffico, i cantonieri della Città Metropolitana dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo, ma il loro lavoro è reso difficoltoso dalle piogge persistenti. I violenti temporali hanno interessato anche i territori di Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri.

In Toscana ieri una tromba d’aria ha causato danni agli stabilimenti e costretto i bagnanti a evacuare le spiagge a Viareggio e Lido di Camaiore. Un temporale accompagnato da un violento nubifragio si è abbattuto sulla Liguria in provincia di Imperia, mentre trombe marine si sono abbattute su Ospedaletti e Vallecrosia, dove sono stati danneggiati alcuni stabilimenti balneari.

Attenzione alle condizioni di maltempo previste per domenica quando una forte perturbazione irromperà sull’Italia dando il via ad un’ondata di maltempo piuttosto intensa. Non solo, tra Liguria di Levante e Alta Toscana saranno possibili dei pericolosi nubifragi a causa della convergenza tra masse d’aria diverse. Attenzione anche nelle Marche e Abruzzo; sulla Sardegna ci saranno precipitazioni a carattere temporalesco in parziale esaurimento dopo il tramonto. Con questo tipo di dinamica atmosferica anche le temperature subiranno un vero e proprio crollo dopo settimane a dir poco roventi.