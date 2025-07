Tragedia nel Viterbese, 17enne scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un ragazzo romano di 17 anni è morto in spiaggia, sepolto dalla sabbia, in una buca profonda 1 metro e mezzo che aveva egli stesso scavato per gioco insieme ai fratellini. È successo a Montalto di Castro Marina, nel Viterbese, in prossimità del campeggio California dove il giovane stava trascorrendo un periodo di villeggiatura con la famiglia. Dopo essere andato sulla spiaggia libera adiacente, il ragazzo aveva cominciato a scavare una buca per gioco, insieme ai suoi fratelli, che però a un certo punto se ne sono andati lasciandolo solo. Quando il padre del ragazzo, che nel frattempo stava riposando su un lettino del campeggio, ha notato l’assenza del figlio, ha cominciato a cercarlo ininterrottamente. Dunque gli altri due figli lo hanno portato nel punto in cui hanno visto il fratello maggiore per l’ultima volta.

Il padre e i bagnanti presenti hanno scavato nel punto indicato scoprendo il corpo del ragazzo ormai senza vita. Inutili i soccorsi del personale del 118 che, intuendo la gravità della situazione, avevano allertato anche l’eliambulanza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Tuscania e la polizia locale che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. “Una tragedia che ci ha lasciato tutti sconvolti – ha dichiarato la sindaca di Montalto Emanuela Socciarelli -. È impensabile che un ragazzo possa perdere la vita in questo modo”. La salma del giovane è stata portata nel cimitero di Montalto a disposizione della procura di Civitavecchia che sta conducendo le indagini.