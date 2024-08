Tre incidenti mortali in poche ore. Mamma di 24 anni muore sul colpo: ferito il figlio di un anno

Sulle strade da bollino rosso per il rientro a casa dalle vacanze sono stati diversi gli incidenti stradali mortali. Questa notte a Fondi su via Sant’Anastasia, in provincia di Latina, ha perso la vita una giovane mamma di 24 anni, che viaggiava in auto col compagno, la sorella di lui e il figlio, di meno di un anno. Il ragazzo, di 22 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo, cappottandosi.

Sul posto la Polizia Stradale oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e dichiarato il decesso della 24enne. Il bambino è stato trasportato in eliambulanza al Bambin Gesù. I vigili del fuoco hanno estratto tutti gli occupanti dalle lamiere. Gli altri due feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona in codice rosso e presentano diversi traumi e fratture. Dopo i soccorsi l’uomo alla guida, di origine albanese, è stato ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Formia per le ferite riportate e sottoposto ai test per alcol e droga, è risultato positivo e si trova piantonato in ospedale. Il fermo per omicidio stradale è stato disposto dal magistrato ed eseguito dalla Polizia Stradale di Formia.

Sull’autostrada A1 all’altezza del km 584 verso Roma un incidente ha coinvolto tre auto e un van. Una persona è deceduta e tre sono rimaste ferite. E’ avvenuto in un tratto dell’A1 compreso tra Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione Roma: il tratto è stato temporaneamente chiuso. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia Presente anche un’eliambulanza, 3 ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco.

L’altro incidente mortale è avvenuto in provincia di Taranto, lungo la statale 106, nei pressi dello svincolo per Massafra. Il bilancio è di un morto e un ferito. Secondo una prima ricostruzione, un’auto proveniente dal capoluogo ionico avrebbe imboccato contromano la strada percorrendo alcuni chilometri prima di scontrarsi con un furgone che procedeva nel senso opposto di marcia. A perdere la vita il 68enne che era alla guida della vettura. Ferito, invece, il conducente dell’altro mezzo, il quale è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto la Polizia locale di Massafra, la polizia stradale, i carabinieri e il personale dell’Anas.